Finance o prisilnem varčevanju (25. 3.)

Ljubljana, 25. marca - Petra Sovdat v komentarju S prisilo do večje finančne pismenosti Slovencev? Napaka! piše o idejah o uzakonjenju obveznega varčevanja v pokojninskih skladih. Avtorica meni, da da bi uzakonjenje obveznega varčevanja v pokojninskih skladih spet povečalo navezo med politiko in delom gospodarstva, torej z lastniki in upravljavci skladov.