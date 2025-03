Ljubljana, 25. marca - V Splošni bolnišnici Celje so z današnjim dnem preklicali ukrep prepovedi obiskov hospitaliziranih bolnikov, obiski na bolnišničnih oddelkih pa so še vedno omejeni na eno zdravo osebo.

Na Ginekološko-porodniškem oddelku so obiski še vedno dovoljeni le zdravim očetom novorojenčkov, pri kronično bolnih pa so obiski dovoljeni po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom, so še sporočili iz celjske bolnišnice.