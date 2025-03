Na IJS predstavili projekte na področju kemije, elektronike, informacijskih in kvantnih tehnologij

Ljubljana, 25. marca - Na Institutu Jožef Stefan so danes v okviru Dnevov Jožefa Stefana raziskovalci predstavili številne pomembne projekte, ki jih razvijajo na področju kemije, elektronike, informacijskih in kvantnih tehnologij. Med drugim so predstavili razvoj nove vrste učinkovitejših trajnih magnetov, ki so ključni za uporabo v zelenih tehnologijah.