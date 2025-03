Nika Markovič in Tine Urnaut do dveh zmag na Japonskem

Ljubljana, 24. marca - V preteklem tednu je bila od slovenskih odbojkarskih reprezentantov in reprezentantk znova razpoložena Nika Markovič, ki se je na Japonskem s soigralkami ekipe Saitama Ageo Medics veselila dveh zmag. Do dveh zmag je v deželi vzhajajočega sonca prišel tudi Tine Urnaut, so v pregledu tedna zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.