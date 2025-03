Objavljen poziv za prijavo k ribolovu orad in drugih vrst rib

Ljubljana, 24. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi ribolova orad in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture. Ribolov poteka od sredine maja do konca oktobra, zainteresirani pa lahko vlogo oddajo do 11. aprila.