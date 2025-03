V prvem preddverju CD razstava slikarke Ajde Kadunc

Kot so zapisali v CD, z drugo vizualno predstavitvijo letošnjega cikla Likovni kritiki izbirajo, ki ga CD že vrsto let soustvarja z Društvom slovenskih likovnih kritikov, vstopajo v svet intuitivnih eksperimentalnih oblik in podob Ajde Kadunc. Te so pritegnile oko likovne kritičarke in kuratorke Žive Kleindienst, ki umetničine aktivne in fluidne pripovedi z njihovim narativnim potencialom in avtoričinim ustvarjanjem odprtega pomenskega prostora vidi kot sredstvo za dostop do novih mogočih resničnosti.

Slikarka Ajda Kadunc po besedah kuratorke v svoji umetniški praksi preizprašuje prevladujoč antropocentrični model mišljenja in delovanja, ki je v nenehnem pehanju za napredkom človeštvo privedel do kompleksnega stanja družbene, gospodarske, ekološke in nenazadnje moralne krize. V tem kontekstu se umetnica ukvarja z negotovostjo in nesmislom kot časovnima označevalcema, ki pričata o razpadu znanih struktur in hierarhij, obenem pa odpirata prostor za razvoj novega, alternativnega mišljenja, načina življenja in delovanja.

Ob novih teoretskih opredelitvah narave, življenjskih procesov, razmerja med udomačenim in divjim, nehierarhičnih medvrstnih odnosov avtorici kot oporne točke služijo predvsem dognanja fenomenologije ter vsakdanje (kontemplativne) prakse, kot so nabiranje, umeščanje v prostor in pomikanje skozi njega. Logiki gibanja in utelešanja v prostoru avtorica sledi tudi v slikarskem procesu in pri gradnji slike. Tehnika nanašanja suhega olja na platno ji s svojo procesualnostjo dovoljuje postopno in intuitivno eksperimentiranje z oblikami in podobami.

Avtorico zanimajo predvsem motnje, napake in naključja, ki se ob tem zgodijo, ter njihov potencial za tvorjenje novih pomenov. Njeno vizualno besedišče vznika med vidnim in nevidnim, znanim in neznanim, resničnim in imaginarnim. Tvorijo ga raznobarvne strukture in teksture, za katere se zdi, da jih formirajo tako nečloveška bitja kot tudi človek sam, je še zapisala Živa Kleindienst.

Leta 1995 v Ljubljani rojena Ajda Kadunc je magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Med študijem se je izpopolnjevala v Helsinkih. Svoja dela je predstavila na več samostojnih razstavah ter skupinskih razstavah doma in v tujini.

Živa Kleindienst se je rodila leta 1987 v Mariboru. Na ljubljanski Filozofski fakulteti je diplomirala iz umetnostne zgodovine, študirala je tudi vizualno kulturo in kuriranje na Aalto University v Helsinkih. Kot koordinatorka razstavnega programa je zaposlena v Umetnostni galeriji Maribor.

Razstava v prvem preddverju CD bo na ogled do 5. maja.