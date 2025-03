23. marec - svetovni dan meteorologije

Ljubljana, 23. marca - Letošnji svetovni dan meteorologije, ki ga zaznamujemo 23. marca, je namenjen zgodnjemu opozarjanju na ekstremne vremenske in podnebne pojave. ZN so leta 2022 zagnali štiriletno pobudo za vzpostavitev teh sistemov in na polovici obdobja ugotavljajo, da je bil storjen velik napredek, a ob naraščanju podnebnih tveganj je nujno tudi ukrepanje.