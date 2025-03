Dokumentarni film bo prikazal življenje bratov Carter

Los Angeles, 22. marca - Pevec skupine Backstreet Boys Nick Carter in njegova sestra Angel sta v dokumentarcu The Carters spregovorila o otroštvu in karieri bratov Nicka in Aarona Carterja. Film, ki ga bodo predvajali 15. aprila na Paramount+, bo prikazal temno plat njune slave. Nick in Aaron Carter sta v 90. letih prejšnjega stoletja obnorela najstnike po svetu.