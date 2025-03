V središču mednarodnega dneva gozdov njihova vloga pri preskrbi s hrano

Ljubljana, 21. marca - Danes obeležujemo mednarodni dan gozdov. Letos poteka pod naslovom Gozdovi in hrana, v ospredju pa je ključna vloga gozdov pri zanesljivi preskrbi s hrano. Gozdove in nelesne gozdne proizvode za hrano, zdravila in preživetje po svetu uporablja več kot pet milijard ljudi.