Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje obeležuje 10. obletnico delovanja

Sežana, 21. marca - V Sežani bodo drevi slovesno obeležili deseto obletnico, odkar se je več vidnejših organizacij in občin na območju Slovenije in Italije povezalo v partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje. Ta deluje predvsem v smeri prenašanja znanja na mlade rodove, ob tem pa organizira delavnice s predavanji po vsej Sloveniji.