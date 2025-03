Tednik Porabje, edini slovenski časnik na Madžarskem, izhaja 35. leto

Monošter, 23. marca - Edini slovenski časnik na Madžarskem, tednik Porabje, je februarja obeležil 34 let izhajanja. Časnik izhaja enkrat tedensko, ob četrtkih, v nakladi 650 izvodov. Ima 450 naročnikov, prispevki so v slovenščini in v porabskem narečju, je za STA povedala urednica Nikoletta Vajda Nagy.

Časnik je od svoje ustanovitve po besedah prve urednice Porabja Marijane Sukič ključen informacijski vir za slovensko skupnost v Porabju. Prva številka je izšla 14. februarja 1991. Sprva je izhajal na šestih straneh kot štirinajstdnevnik, od leta 2005 pa izhaja tedensko na dvanajstih straneh.

Sukič, ki je časnik urejala in vodila 31 let, je ob obletnici izhajanja izpostavila pomen Porabja kot prvega samostojnega časopisa slovenske skupnosti na Madžarskem. "To so bili pionirski časi. Preden je Porabje začelo izhajati, so imeli Porabci v skupnem jugoslovanskem časopisu le dve strani, z ustanovitvijo Porabja pa smo prvič dobili lasten medij v maternem jeziku," je dejala.

S pomočjo časopisa so bralcem približevali slovenske vsebine, ki so igrale ključno vlogo pri ohranjanju in krepitvi slovenske zavesti. Kot poudarja Sukič, ni šlo le za posredovanje informacij, temveč predvsem za spodbujanje ponosa na lastno identiteto.

"Utrjevali smo ponos na to, da smo Slovenci, da se tega ne sramujemo. Da naj nas ne bo sram, da govorimo drug jezik, kot ga govori večinski narod okrog nas. V tem kontekstu je imel časopis v začetnem obdobju morda še pomembnejšo vlogo pri utrjevanju narodne identitete kot pa pri zgolj informiranju bralcev," je dejala Sukič.

Pri oblikovanju uredniške politike so se odločili za uravnotežen pristop glede jezika prispevkov. Tako so določili, da bo približno polovica besedil v narečju, polovica pa v knjižni slovenščini. S tem so želeli zagotoviti dostopnost in raznolikost vsebine, hkrati pa poudariti pomen narečne govorice kot enakovrednega izraza kulturne identitete.

Poleg zaposlenih za časnik honorarno dela še do 20 sodelavcev iz Porabja in Prekmurja. Porabje tiskajo v Murski Soboti, financiranje časopisa pa zagotavljata Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter madžarska vlada. Manjši delež prispevajo naročniki, med katerimi so tako Slovenci iz Porabja kot tudi bralci iz Slovenije in tujine.

Eden ključnih izzivov uredništva v jubilejnem letu je digitalizacija vsebin. "Naša spletna stran je že posodobljena, v prihodnje pa želimo še bolj okrepiti spletno prisotnost tudi na družabnih medijih in vključiti več digitalnih vsebin, da bi nagovorili tudi mlajše bralce," je povedala Vajda Nagy.