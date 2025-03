EU z novimi partnerstvi na področju naprednih materialov, tekstila in fotovoltaike

Bruselj, 20. marca - Evropska komisija je vzpostavila tri nova evropska partnerstva na področju fotovoltaike, naprednih materialov in tekstila. Kot so danes sporočili iz Bruslja, bodo nova partnerstva spodbujala rast, trajnostnost in odpornost ter prispevala k konkurenčnosti Evrope. Prve možnosti financiranja bodo na voljo v okviru programa Obzorje Evropa za leto 2025.