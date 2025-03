Ljubljana, 20. marca - Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan in glavna inšpektorica Inšpektorata RS za delo Katja Čoh Kragolnik bosta danes ob 14.30 v novinarskem središču ministrstva na Štukljevi 44 dala izjavo za medije glede razkritja delovnih in bivanjskih razmer filipinskih delavcev, so sporočili z ministrstva.