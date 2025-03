Demokracija o koalicijskem vrhu (20. 3.)

Ljubljana, 20. marca - Metod Berlec v komentarju Z leporečjem skušajo prekriti svojo nezrelost in bizarnost piše o razmerah v Sloveniji in koalicijskem vrhu. Avtor meni, da so predstavniki vlade tam zopet govorili o krepitvi javnega zdravstva, vzdržnem pokojninskem sistemu in stanovanjih za mlade. Meni, da so bile to le še ena predstava za javnost in prazne obljube.