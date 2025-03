Bruselj predstavil načrt za konkurenčno kovinskopredelovalno in jeklarsko industrijo

Bruselj, 19. marca - Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za zagotovitev konkurenčnih in razogljičenih kovinskopredelovalne in jeklarske industrije. Z načrtom želijo zagotoviti cenovno dostopno in varno oskrbo z energijo za sektor ter razširiti in zaščiti evropske industrijske zmogljivosti, so sporočili iz Bruslja.