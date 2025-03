Ljubljana, 19. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes večinoma cenijo, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,34 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice NLB, ki so bile z 1,2 milijona evrov tudi najprometnejše. Med blue chipi pridobivajo le delnice Petrola.