V Antalyi danes začetek kvalifikacijskih bojev

Antalya, 20. marca - Turška Antalya je tretja postaja sezone svetovnega pokala v športni gimnastiki, danes in v petek pa so najprej na sporedu kvalifikacije. Že danes bosta nastopili Teja Belak in Tjaša Kysselef, ki sta bili na obeh uvodnih tekmah sezone v Cottbusu in Bakuju na zmagovalnem odru.