Raziskava: Pri prehodu na trajnostno mobilnost v Ljubljani in okolici izziv predvsem javni promet

Ljubljana, 18. marca - Trajnostne oblike mobilnosti (hoja, kolesarjenje in javni promet) na območju Mestne občine Ljubljana predstavljajo okoli 60 odstotkov dnevnih poti, je pokazala nova raziskava o prometnih navadah v Ljubljani in njeni urbani regiji. To je blizu dvotretjinskega cilja iz prometne strategije, a največji izziv pri napredku predstavlja javni promet.