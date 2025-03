Ob svetovnem dnevu lutk razmisleki o lutkah, robotih in umetni inteligenci

Ljubljana, 21. marca - Svetovni dan lutk, ki ga obeležujemo 21. marca, prinaša razmisleke o lutkarstvu, robotih in umetni inteligenci. V svetu, kjer umetna inteligenca in robotika postajata vse bolj prisotni, lutka pridobiva nove razsežnosti. Letošnje mednarodne poslanice so pripravili umetniki Linda Blanchet, Stefan Kaegi in Zaven Paré, slovensko pa Ajda Rooss.