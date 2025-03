Med doslej identificiranimi žrtvami požara v Kočanih ni Slovencev

Ljubljana/Skopje, 16. marca - Med 35 doslej identificiranimi smrtnimi žrtvami požara v mestu Kočani na vzhodu Severne Makedonije ni slovenskih državljanov, so za STA potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Dodali so, da je Slovenija Severni Makedoniji že ponudila vso potrebno pomoč.