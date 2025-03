Pregled - svet, 15. 3. (sobota)

BEOGRAD - Osrednje beograjske ulice je preplavila nepregledna množica ljudi, ki so se udeležili protivladnega protesta. Zbrani so mirno izrazili željo po spremembah in obsodili korupcijo v državi. Po oceni medijske hiše N1 je bilo protestnikov več sto tisoč, medtem ko jih je po navedbah srbskega notranjega ministrstva najmanj 107.000. Incidentov in kršitev javnega reda in miru doslej ni bilo, je sporočilo ministrstvo. Pred shodom je bilo sicer nekaj napetosti, poškodovana sta bila študent in profesor.

LONDON - Britanski premier Keir Starmer je gostil virtualni vrh držav t. i. koalicije voljnih za pomoč Ukrajini. Dogovorili so se, da bodo pospešili praktično delo v podporo morebitnemu mirovnemu dogovoru ter prešli v operativno fazo. V skladu z dogovorom bodo poveljniki generalštabov v četrtek govorili o načrtu za mirovne sile v Ukrajini. Strinjali so se, da bo ruski predsednik Vladimir Putin moral sesti za pogajalsko mizo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem imenoval delegacijo, ki bo zastopala Ukrajino na morebitnih mirovnih pogajanjih z Rusijo. Za vodjo je imenoval šefa svojega kabineta Andrija Jermaka. Vrha se je udeležilo 26 voditeljev, med njimi predstavniki več evropskih držav, Evropske komisije, zveze Nato, Kanade in drugih.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je v regiji Kursk prevzela nadzor nad še dvema naseljema, ki so jih pred tem zasedle ukrajinske sile, so sporočili ruski viri. Obe strani sta ponoči izvedli nove obsežne napade z brezpilotniki. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zanikal, da bi Rusi obkolili ukrajinske enote v regiji Kursk in dodal, da ukrajinske sile tam še naprej zadržujejo ruske in severnokorejske skupine. Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin ukrajinske vojake pri Kursku pozval k predaji, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da se čas za to izteka.

ŽENEVA - Rusija je od začetka invazije na Ukrajino zagrešila vrsto zločinov, tudi zločine proti človečnosti, je v novem poročilu, ki ga bo uradno predstavila v torek, ugotovila neodvisna mednarodna preiskovalna komisija o Ukrajini, ki jo je ustanovil Svet ZN za človekove pravice.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je obljubil, da bo zatrl politike in novinarje, ki prejemajo sredstva iz tujine. Znova je izključil članstvo Ukrajine v EU, svoje politične nasprotnike in kritike pa je označil za stenice. V Budimpešti se je medtem na protestu proti Orbanu zbralo več deset tisoč ljudi.

RIM - V Rimu so pripravili demonstracije za močno Evropo. Kot so sporočili organizatorji, se jih je udeležilo najmanj 30.000 ljudi, ki so vihteli zastave EU ter se med drugim zavzeli za enotnost proti nacionalizmu in desnemu populizmu. Demonstracijam so se pridružiE najmočnejše opozicijske stranke, umetniki in intelektualci.

BAGDAD - Iraške varnostne sile so ubile visokega vodjo skrajne skupine Islamska država, ki je veljal za enega najnevarnejših teroristov v Iraku in svetu, je v petek sporočil iraški premier Mohamed Šija al Sudani. Njegovo smrt je potrdilo tudi osrednje poveljstvo ameriške vojske Centcom, ki je ubitega Abdalo Makija Muslija al Rufaja označilo za enega najpomembnejših pripadnikov Islamske države. Odgovoren je bil za tuje operativne urade Islamske države, pa tudi t. i. guverner v sirskih in iraških provincah te skupine.

NUUK - Voditelji grenlandskih parlamentarnih strank so v petek zavrnili izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo. V skupni izjavi so zapisali, da ne morejo sprejeti ponavljajočih se izjav o priključitvi in nadzoru nad Grenlandijo.

WASHINGTON/PRETORIA - ZDA bodo izgnale južnoafriškega veleposlanika v Washingtonu Ebrahima Rasoola, je v petek napovedal državni sekretar Marco Rubio. Obtožil ga je, da sovraži ZDA in predsednika Donalda Trumpa. V Pretorii so se na napoved odzvali z obžalovanjem.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o razpustitvi še sedmih zveznih agencij, vključno z agencijo za globalne medije, ki med drugim financira Radio svobodna Evropa, pod njeno okrilje pa sodi tudi znana medijska hiša Glas Amerike. Trump je v petkovem nastopu pred uslužbenci pravosodnega ministrstva dejal, bi bilo potrebno vse, ki so ga sodno preganjali, poslati v zapor. Napovedal je, da bo pravosodno ministrstvo prilagodil tako, da bo lahko uresničil svoje povračilne ukrepe.

VATIKAN - Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se že skoraj mesec dni v rimski bolnišnici Gemelli zdravi za pljučnico, ostaja stabilno in se še naprej postopno izboljšuje, so njegovi zdravniki zapisali v večernem poročilu. Papež kljub bolezni dela in je odobril postopek za preučitev reform Cerkve.

FIRENCE - V Toskani je po silovitem deževju, ko je v šestih urah zapadlo za mesec dni padavin, več krajev poplavljenih, še naprej je oviran cestni in železniški promet, gasilci pa so opravili na stotine intervencij. Firence so sicer izven nevarnosti, saj je protipoplavna zapornica preprečila razlitje Arna. Za dele Toskane kot tudi Emilije - Romanje je še vedno v veljavi rdeče opozorilo.

WASHINGTON - Velik del osrednjega dela in juga ZDA so zajela silovita neurja s tornadi. Umrlo je najmanj 16 ljudi, največ v zvezni državi Missouri. Skupaj so v zveznih državah Missouri, Arkansas, Illinois in Mississippi našteli že 23 tornadov. Brez elektrike je ostalo več kot 400.000 ljudi, uničenih je več stavb.

CAPE CANAVERAL - Ameriška vesoljska agencija Nasa in zasebno podjetje SpaceX sta uspešno izstrelila raketo Falcon 9, ki je proti Mednarodni vesoljski postaji ponesla vesoljsko plovilo s štirimi astronavti. V okviru misije bodo pripeljala domov tudi astronavtko slovenskega rodu Sunito Williams, ki je s kolegom Barryjem Wilmoreom v vesolju od junija lani.