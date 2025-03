Pahor in Mattarella prejela nagrado mesta Gorica

Gorica, 15. marca - Bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju in italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli so danes v gledališču Verdi v Goriciizročili nagrado mesta Gorica za njun doprinos in podporo kandidaturi Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Ob tem je Pahor poudaril, da sta se z Mattarello trudila ustvariti boljši svet.