Večer o nasilju (15. 3.)

Maribor, 15. marca - Franja Žišt v komentarju Odpikajmo nesmisle piše o nasilju. V šolah primere nasilja jemljejo zelo resno in tudi ukrepajo, saj ničelna toleranca ne sme ostati zgolj pri besedah. Ko pride do neželenih vedenj, je nujno treba poiskati pomoč in spremeniti okoliščine. Pomaga tudi pogovor o nasilju in tem, da nismo tiho, ko nasilje opazimo, piše avtorica.