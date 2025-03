V finalu futsalskega pokala Bronx Škofije in Dobovec

Podčetrtek, 15. marca - Za pokalno lovoriko v futsalu se bosta danes v Podčetrtku pomerili ekipi Bronx Škofije in Dobovec. Slednji je v petek s 5:2 premagal Siliko Vrhniko, Bronx Škofije pa so bile s 4:2 boljše od Mlinš. Finale bo na sporedu ob 18. uri, tri ure prej bo še finale članic, pomerili se bosta ekipi Vrhnike in Celja.