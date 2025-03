Arčon v Trstu tudi o zapori hitre ceste med Razdrtim in Vipavo

Trst, 14. marca - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes mudil v Trstu, kjer je s sogovorniki med drugim razpravljal o popolni zapori hitre ceste med Razdrtim in Vipavo. Načrtovano zaporo zaradi del so pristojni skrajšali, kar je po Arčonovih besedah tudi plod dobrega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.

Arčon se je v Trstu srečal z italijanskim ministrom za odnose s parlamentom Lucom Cirianiom, predsednikom Avtonomne dežele Furlanija-Julijska krajina Massimilianom Fedrigo ter tržaškim prefektom in deželnim komisarjem vlade Pietrom Signoriellom.

"Skrajšanje popolne zapore ceste je rezultat razumevanja upravljalca - Darsa in izvajalca ter hkrati plod medsebojnega dobrega sodelovanja med Slovenijo in Italijo, ki temelji na res krasnih odnosih v čezmejnem prostoru," so Arčona povzeli v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zapora ceste bo namreč iz štirih faz združena v dve fazi, vsakič po 100 dni. V tem času bo promet proti Goriški potekal po lokalni cesti čez Rebernice, tovorni promet pa bo usmerjen na prehod Fernetiči.

Nova protivetrna zaščita bo po Arčonovih besedah dolgoročno omogočila, da bo hitra cesta več časa odprta tudi za tovorni promet, kar bo dolgoročno razbremenilo prehod Fernetiči.

Prefektu se je zahvalil za sklic čezmejnega omizja, kjer so krepili medsebojne odnose na različnih področjih, od civilne zaščite, gasilcev, politike, ter za prizadevanja slovenske skupnosti, županov in generalnega konzula.

Arčon je obiskal tudi Križ, kjer si je ogledal Ribiški muzej tržaškega primorja. V muzeju je od leta 2016 mogoče spoznati zgodovino in tradicije ribištva slovenskih prebivalcev ob obali med Trstom in izlivom reke Timave. Ministra sta pozdravila tudi župan občine Devin-Nabrežina Igor Gabrovec in županja občine Zgonik Monika Hrovatin. Ogledal si je tudi Dom Alberta Sirka in se srečal s predstavniki društev iz Križa.