V Nemčiji dogovor unije, SPD in Zelenih o rahljanju dolžniške zavore

Berlin, 14. marca - Konservativna unija CDU/CSU, socialdemokrati (SPD) in Zeleni so danes sklenili dogovor o sprejetju sprememb glede rahljanja dolžniške zavore v prid izdatkov za obrambo in sklada za infrastrukturo. Med drugim sedaj finančni predlog vključuje tudi 100 milijard evrov za podnebje, poročajo nemški mediji.