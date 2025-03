Koalicijski partnerji v ponedeljek o projektih do izteka mandata

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 16. marca - Koalicijski partnerji bodo v ponedeljek zasedali na Brdu pri Kranju, kjer bodo pred vstopom v zadnje leto mandata pregledali izpeljane projekte. Med osrednjimi temami bodo področja, na katerih vlada s ciljem izpolnjevanja koalicijske pogodbe nadaljnje premike obljublja še do poletja. To so zdravstvo, pokojninski sistem in stanovanjska politika.