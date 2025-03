Pirc Musar: Predsednik vlade me je kot politik razočaral

Ljubljana, 14. marca - "Predsednik vlade me je kot politik razočaral," je predsednica republike Nataša Pirc Musar dejala v odzivu na kritike premierja Roberta Goloba, ki je za N1 ocenil, da je ravnanje predsednice pri kadrovskih zadevah neodgovorno in nedržavotvorno. Premierjevo obračunavanje preko medijev je označila za nedržavotvorno in politično nezrelo izsiljevanje.