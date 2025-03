BMW ob strmem padcu celoletnega dobička svari pred carinami in razmerami na Kitajskem

München, 14. marca - Nemška avtomobilska skupina BMW, pod okrilje katere sodijo znamke BMW, Mini in Rolls-Royce, je lani vknjižila 7,68 milijarde evrov čistega dobička, kar je 37 odstotkov manj kot leto pred tem. Skupina je ob tem opozorila na izzive, ki jih prinaša letošnje leto. Med temi so trgovinske napetosti in nadaljnje šibko povpraševanje na Kitajskem.