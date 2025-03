Singapur, 14. marca - Cene nafte so se danes zvišale in nadoknadile četrtkov več kot enoodstotni padec. Med razlogi so poslabšani obeti, da bi se lahko vojna v Ukrajini hitro končala, kar bi lahko prineslo povečano dobavo ruskih energentov na svetovni trg, na spletni strani poroča agencija Reuters.