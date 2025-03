V Ilirski Bistrici vrata odprl podjetniški inkubator

Ilirska Bistrica, 13. marca - V Ilirski Bistrici so danes slovesno odprli podjetniški inkubator, ki uporabnikom nudi sodobno opremljene prostore za delo in mreženje, pa tudi prostore za delo na daljavo. Občina je za naložbo namenila 2,15 milijona evrov, še 1,6 milijona je v okviru programa obmejnih problemskih območij prispevalo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.