V Velenju o možnosti uporabe malih modularnih reaktorjev

Velenje, 13. marca - Šaleška dolina bi lahko bila s svojo energetsko infrastrukturo zanimiva za umeščanje malih modularnih jedrskih reaktorjev (SMR), a je za to potrebna jasna državna strategija ter politična, finančna in družbena podpora, so med drugim ugotavljali razpravljalci na današnjem posvetu o uporabi SMR v Velenju.