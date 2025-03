Fis uradno potrdil spremembe pri opremi do konca sezone

Oslo, 13. marca - Pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) so pred današnjimi tekmami skakalcev v Oslu tudi uradno potrdili spremembe glede opreme do konca sezone tako skakalcev kot nordijskih kombinatorcev. Potrdili so, da bodo nadzorniki Fisa odslej po tekmah zasegli in pod ključem shranili drese skakalcev in kombinatorcev.