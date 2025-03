Dobiček Krke lani po zadnjih ocenah nekoliko višji

Novo mesto, 13. marca - Skupina Krka je v letu 2024 ustvarila 356,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 2,8 milijona evrov več od prvih ocen, ki so jih v družbi predstavili konec januarja. Pri 427,6 milijona evrov je višji tudi dobiček iz poslovanja, in sicer za 1,9 milijona evrov, so danes sporočili iz Krke.