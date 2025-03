Na Ptuju četrti karierni sejem za mlade

Ptuj, 13. marca - Na ptujski osnovni šoli Mladika se je danes začel dvodnevni karierni sejem, s katerim Manager klub Ptuj že četrto leto zapored pomaga mladim pri odločanju o poklicni poti in tistim, ki so tik pred svojo prvo zaposlitvijo. Organizatorji so letos po besedah vodje projekta Lijane Kocbek še dodatno razširili ponudbo obsejemskih vsebin.