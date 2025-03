Pregled - šport, 12. 3. (sreda)

SKOPJE - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Danskem, Švedskem in Norveškem v Skopju premagala Severno Makedonijo z 32:26 (15:16). V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah z desetimi goli. Blaž Janc je za zmago prispeval sedem zadetkov, vratar Jože Baznik pa je zbral 13 obramb. Slovenija se bo v nedeljo v Kopru ob 18.30 znova pomerila s Severno Makedonijo.

LJUBLJANA - Po Barceloni, Bayernu, Interju in PSG so se danes v četrtfinale nogometne lige prvakov uvrstili še Borussia Dortmund, ki je s skupnim izidom 3:2 izločila Lille, Arsenal, ki je z 9:3 premagal PSV, Aston Villa, ki je s 6:1 odpravila Brugge, in rekorder po številu naslovov Real Madrid, ki je po enajstmetrovkah ugnal Atletico Madrid z Janom Oblakom. Četrtfinalni pari so Barcelona - Borussia Dortmund,

Bayern - Inter, PSG - Aston Villa in Arsenal - Real Madrid.

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 25. krogu Prve lige Telemach premagali Muro z 2:1 (1:0) in imajo šest točk prednosti pred drugouvrščenim Mariborom, ki je izgubil v Ajdovščini z 1:2 (0:1).

OSLO - Krovna mednarodna smučarska zveza Fis je danes sporočila, da je začasno suspendirala tri člane norveške skakalne ekipe in dva skakalca, ki so se znašli v preiskavi zaradi goljufije s skalnimi dresi na nedavnem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu. Fis je sporočil, da je na zahtevo komisije za pritožbe zaradi ugotovitev v dosedanjem poteku preiskave suspendirala trenerja Magnusa Brevika, njegovega pomočnika Thomasa Lobbena, serviserja Adriana Liveltena ter skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga, slednja sta bila v soboto diskvalificirana po tekmi na veliki skakalnici na SP.

NICA - Prireditelji kolesarske dirke Pariz - Nica so zaradi toče najprej prekinili četrto etapo med krajema Vichy in La Loge des Gardes, v nadaljevanju pa je zmagal Portugalec Joao Almeida, klubski sotekmovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Team Emirates - XRG. Rumeno majico je oblekel Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Edini slovenski kolesar je v generalni razvrstitvi na 111. mestu (+19:47).

RIM - Italijan Andrea Vendrame (Decathlon AG2R) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. V sprintu glavnine je ugnal Britanca Toma Pidcocka in Francoza Romaina Gregoira. Skupno je vodstvo zadržal Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Na dirki nastopajo trije Slovenci. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je bil danes 79., Luka Mezgec (Jayco AlUla) 143., Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) pa 149. Glivar je v seštevku najvišje med Slovenci na 78. mestu, Mezgec je 150., Novak pa 152.

LJUBLJANA - Šahovska zveza Slovenije je v Ljubljani priredila sprejem za Matica Lavrenčiča, ki je pri vsega 16 letih postal svetovni podprvak v kategoriji do 20 let ter s tem dosegel enega večjih uspehov v zgodovini slovenskega šaha. Lavrenčič je, kot so zapisali pri šahovski zvezi, na prvenstvu prikazal vrhunsko igro, premagal številne favorizirane nasprotnike in pokazal neverjetno zrelost v ključnih trenutkih turnirja ter s svojim rezultatom dokazal, da se lahko enakovredno kosa z najboljšimi mladimi šahisti na svetu.

LJUBLJANA - Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo med 21. in 23. marcem v kitajskem Nankingu, bo nastopilo pet slovenskih atletinj in en atlet. Prvo ime reprezentance bo skakalka s palico Tina Šutej, poleg nje bodo nastopile še Maja Mihalinec Zidar, Lucija Potnik (obe 60 m), Nika Glojnarič (60 m ovire) in Neja Filipič (troskok), edini slovenski predstavnik pa bo Filip Jakob Demšar (60 m ovire).

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v domači dvorani visoko, s 4:1 premagali New York Islanders. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku domače ekipe. Za kralje je bila to še tretja zaporedna zmaga, s katero so se Edmontonu na drugem mestu pacifiške skupine s tekmo manj približali na točko zaostanka. Naslednja tekma, druga od treh na domačem ledu, LA Kings čaka v četrtek, ko v goste pridejo Washington Capitals.