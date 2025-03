Evropske borze v zelenem, evro cenejši, nafta navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 12. marca - Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji so po navedbah analitikov razpoloženi bolje kot v preteklih dneh, saj so jih razveselili današnji podatki o inflaciji v ZDA, upajo pa tudi na dogovor med Rusijo in Ukrajino o prekinitvi ognja.