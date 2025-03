Ustavna presoja določbe o objavah na Erarju po mnenju odbora DZ neutemeljena

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za pravosodje je na današnji seji soglasno potrdil mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, da je pobuda za ustavno presojo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede objav na aplikaciji Erar, ki jo je na ustavno sodišče vložilo podjetje Gen-I, neutemeljena. Člani odbora pa so zavrnili priporočila SDS v zvezi s to pobudo.