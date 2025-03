Jadran Živković: Ples je zgodba, vsak plesni gib pa beseda

Ljubljana, 12. marca - V Kinu Bežigrad v Ljubljani so v torek zvečer na slavnostni prireditvi že 18. po vrsti podelili nazive in priznanja Plesne zveze Slovenije. Slovenski plesni par leta 2024 sta postala Akim Pekunov in Maša Kastelic. "Ples je zgodba, vsak plesni gib pa beseda," je pred podelitvijo priznanj dejal predsednik zveze Jadran Živković.