FDF: Glasba za vojaški udar o osamosvajanju Konga

Ljubljana, 14. marca - V sklopu Festivala dokumentarnega filma (FDF) so v četrtek prikazali film Glasba za vojaški udar v režiji belgijskega filmskega ustvarjalca Johana Grimonpreza. Pri FDF so ga opisali kot osupljiv križanec glasbenega dokumentarca ter srdite kritike kolonializma in destruktivnosti kapitalističnih sil med dekolonizacijo konec 50. in v začetku 60. let.