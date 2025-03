V dunajski Albertini razstavo posvetili renesančnim risbam

Dunaj, 13. marca - V dunajskem muzeju Albertina so spomladansko razstavo posvetili renesančnim ribam. Pod naslovom Leonardo - Dürer, risbe renesančnih mojstrov na tonirani podlagi združuje 26 risb Albrechta Dürerja ter številne risbe Leonarda da Vincija, ob njih so na ogled dela še nekaterih pomembnih renesančnih umetnikov. Razstava bo na ogled do 9. junija.