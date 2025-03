Azijske borze neenotno

Tokio, 12. marca - Indeksi na azijskih borzah so v današnjem trgovanju nimajo enotne smeri, prevladujejo pa pozitivna gibanja. Trgi so zadržani zaradi negotove trgovinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa in vse večjih opozoril, da bi njegove carine ameriško gospodarstvo lahko pahnile v recesijo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.