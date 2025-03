Plesna zveza Slovenije podelila nazive in nagrade

Ljubljana, 11. marca - V Kinu Bežigrad v Ljubljani so na nocojšnji slavnostni prireditvi že 18. po vrsti podelili nazive in priznanja Plesne zveze Slovenije. Prejemnika zlate plakete za vrhunske tekmovalne dosežke v letu 2024 sta postala slovenski plesni par leta Akim Pekunov in Maša Kastelic, člana plesnega kluba Feniks iz Ljubljane.