Na kraju letalske nesreče na Veliki planini našli domnevno truplo pogrešanega pilota

Ljubljana, 11. marca - Med preiskovanjem letalske nesreče na Veliki planini so reševalne ekipe uspele vstopili v objekt in potrdile, da se v njem nahaja truplo. Šlo naj bi za pogrešanega pilota, državljana Švedske, so v izjavi za medije potrdili na policiji. Identiteto osebe bodo potrdile forenzične analize. Ogled kraja je zaključen, vzroka nesreče še ni mogoče potrditi.