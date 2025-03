Anketa pokazala, da večino voznikov motijo oglasni panoji

Ljubljana, 11. marca - Anketa Agencije za varnost prometa (AVP), s katero so ugotavljali, ali oglasni panoji vplivajo na osredotočenost voznikov med vožnjo, je pokazala, da večina voznikov oglasne panoje zaznava kot moteče dejavnike. V prostorih AVP so danes priredili okroglo mizo, na kateri so pristojni organi predstavili problematiko obcestnega oglaševanja.