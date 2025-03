Ministrstvo za zdravje zaključek projekta DTS napoveduje do leta 2028

Ljubljana, 12. marca - Urad ministrstva za zdravje za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu z UKC Ljubljana sodeluje pri načrtovanju zaključka projekta diagnostično-terapevtskega servisa (DTS), v katerem so tudi intenzivni oddelki za bolnike z najbolj kritičnim stanjem. 85 milijonov evrov vreden projekt bo predvidoma zaključen leta 2028, so napovedali za STA.