V pomladku SLS ministrstvo pozvali k hitri rešitvi odločb o mirovanju štipendij

Ljubljana, 10. marca - V pomladku Slovenske ljudske stranke (SLS) ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti očitajo, da že skoraj leto dni ne odgovori na pritožbe študentov, ki so prejeli odločbo o mirovanju štipendij. Menijo, da to študente postavlja v težak socialni položaj in ogroža njihov študij. Ministrstvo pozivajo, da zadevo čim prej reši.