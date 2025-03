Februarja prodanih več avtomobilov

Ljubljana, 10. marca - V Sloveniji je bilo februarja prvič registriranih 4372 osebnih vozil, kar je 5,4 odstotka več kot februarja lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Renault in Škoda. Povsem električnih avtomobilov je bilo prvič registriranih 367 oziroma 32 odstotkov več kot februarja lani, januarja in februarja pa skupno 809.