Blejska IEDC z milijonsko dokapitalizacijo za uresničitev strateških načrtov

Bled, 10. marca - Družbeniki blejske poslovne šole IEDC so v petek odobrili dokapitalizacijo v višini skoraj enega milijona evrov. Na šoli so prepričani, da jim bo to omogočilo uresničitev ključnih strateških prednostnih nalog za letos in prihodnja leta, med katerimi je tudi dokončanje novih prostorov šole in financiranje strateških partnerstev.