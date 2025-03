Pregled - šport, 9. 3. (nedelja)

APELDOORN - Slovenska rekorderka Anita Horvat je osvojila bronasto medaljo na dvoranskem atletskem evropskem prvenstvu v nizozemskem Apeldoornu. V finalu teka na 800 m je bila s časom 2:02,52 tretja, srebrna pa na prejšnjem prvenstvu pred dvema letoma v Istanbulu. V soboto je srebro v skoku s palico ubranila Tina Šutej.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 24. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo z 1:0 (0:0). Edini strelec na tekmi je bil Hilal Soudani v 77. minuti. Na drugi današnji tekmi sta se Celje in Primorje razšla z 2:2 (1:0).

TRONDHEIM - Švedinja Frida Karlsson je zmagovalka kraljevske preizkušnje smučarskih tekačic na 50 km prosto na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu na Norveškem. Oder za zmagovalke sta dopolnili Norvežanki Heidi Weng in Therese Johaug. Slovenk ni bilo na startu.

ARE - Avstrijka Katharina Truppe je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Areju na Švedskem. Za dvojno avstrijsko zmagoslavje je z drugim mestom poskrbela rojakinja in soimenjakinja Katharina Liensberger. Američanka Mikaela Shiffrin je končala na tretjem mestu. Najboljša Slovenka Andreja Slokar je bila na koncu osma. Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan sta prav tako osvojili točke in tekmo končali z delitvijo 21. mesta.

NOVE MESTO - Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko so v štafetni preizkušnji na tekmi svetovnega pokala v češkem Novem Mestu osvojili osmo mesto. Zmagali so Francozi pred Norvežani in Ukrajinci. Slovenija ni nastopila na ženski tekmi.

OSIJEK - Slovenska strelka Manja Slak je na evropskem prvenstvu v zračnem orožju v Osijeku osvojila enajsto mesto v disciplini zračna pištola. Komaj 18-letna Gorenjka je zadela 572 krogov, tako kot še pet strelk, zadnjo vozovnico pa si je zavoljo največjega števila notranjih desetk izborila Portugalka Filipa Marracho.

PEKING - Slovenska golfistka Ana Belac je uspešno nastopila na turnirju serije LPGA v kitajskem Hainanu z nagradnim skladom nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Po dveh dneh je bila na robu najboljše deseterice, z rezultatom 75 in 76 v finalnem delu pa je nekoliko poslabšala svojo uvrstitev in zasedla 44. mesto.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 21. krogu lige Aba premagali Crveno zvezdo s 74:69 (24:18, 41:39, 54:53).

BOSTON - Košarkarji Los Angeles Lakers so ponoči v severnoameriški ligi NBA izgubili na gostovanju pri aktualnih prvakih lige Boston Celtics s 101:111. Boston je s tem prekinil zmagoviti niz jezernikov, ki so pred tem zmagali osemkrat zapored. Slovenski as Luka Dončić je dosegel 34 točk ob osmih skokih in treh podajah. Košarkarji Oklahoma City Thunder so v derbiju zahodne konference lige NBA premagali Denver Nuggets s 127:103. Vlatko Čančar je igral dobro minuto.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po podaljšku premagali St. Louis Blues z 2:1 in prekinili niz petih porazov zapovrstjo. Slovenski zvezdnik in kapetan kraljev Anže Kopitar je dosegel gol v prvi tretjini.